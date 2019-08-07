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Всеукраинская Энергетическая Ассамблея обратилась к Гройсману с просьбой подписать распоряжение КМУ о переносе сроков Нацплана по сокращению выбросов

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Всеукраинская Энергетическая Ассамблея во главе с главой ВЭА Иваном Плачковым обратилась с открытым письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману.

В письме ВЭА просит подписать распоряжение Кабмина от 24 июля 2019 года относительно переноса сроков проведения мероприятий в рамках Национального плана по сокращению выбросов крупных сжигательных установок.

«С целью недопущения дестабилизации устойчивой энергетической системы Украины, Общественный союз «Всеукраинская Энергетическая Ассамблея» обращается к Вам, уважаемый Владимир Борисович, с просьбой подписать распоряжение Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в приложения 1-4 к Национальному плану по сокращению выбросов крупных сжигательных установок» с целью вступления его в силу, что было принято на заседании Правительства 24 июля 2019», — отмечено в письме Ассамблеи.

В открытом письме представители ВЭА объяснили, что перенос сроков выполнения Нацплана не отразится на обязательствах Украины перед Энергетическим Сообществом, поскольку в последние годы в Украине существенно снижается уровень выбросов крупных сжигательных установок. «Социально-экономические изменения, обусловленные военными действиями на востоке Украины, привели к сокращению добычи угля, что привело к падению производства электроэнергии на ТЭС на 39,43%», — отмечают эксперты ВЭА в письме Владимиру Гройсману.

В документе напомнили, что основная цель Нацплана — постепенное ежегодное сокращение Украины выбросов загрязняющих веществ за счет установки на ТЭС и ТЭЦ серо- и азотоочистителей, пылевых фильтров. Установка такого газоочистного оборудования требует инвестиций в сумме около 6,5 млн. евро.

«С момента принятия НПСВ (Национального плана, — ред.), при Минэнергоугля создана временная рабочая группа, которая за это время должна была разработать механизм государственной финансовой поддержки реализации экологических мероприятий. Однако на сегодняшний день указанные механизмы не определены. Отсутствие механизмов финансирования мероприятий НПСВ, учитывая необходимость реализации первых экологических мероприятий уже в 2020-2021 годах, обусловило обращение энергогенерирующих компаний и Общественного союза «Всеукраинская Энергетическая Ассамблея» к Временной рабочей группе Минэнергоугля по разработке механизма внедрения НПСВ с инициативой корректировки и адаптации НПСВ под текущие экономические условия», — говорится в письме Ассамблеи.

Эксперты Ассамблеи подчеркнули, что неопределенность источников финансирования Нацплана при новой модели рынка приведет к потере конкурентных преимуществ в условиях свободного рынка электроэнергии и, соответственно, угрозе устойчивой работы ОЭС Украины.

«Действие Нацплана в текущей редакции без внесения изменений приведет к вынужденной остановке работы 22 энергоблоков в период с 2020 по 2025 годы, вызовет дефицит генерирующих мощностей для покрытия спроса на электрическую энергию и создаст угрозу энергетической безопасности страны. Уже с 1 января 2020 первые 1250 МВт энергетических мощностей ПАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» должны быть выведены из эксплуатации. Это ставит под угрозу стабильное функционирование ОЭС Украины и может привести к недостатку мощностей и веерным отключениям электроэнергии», — отмечает в письме к Гройсману Всеукраинская Энергетическая Ассамблея.

Всеукраинская Энергетическая Ассамблея обратилась к Гройсману с просьбой подписать распоряжение КМУ о переносе сроков Нацплана по сокращению выбросов

Всеукраинская Энергетическая Ассамблея обратилась к Гройсману с просьбой подписать распоряжение КМУ о переносе сроков Нацплана по сокращению выбросов

Как ранее сообщалось, по мнению начальника отдела ГП «НЭК «Укрэнерго»  Бориса Костюковского, если оставить без изменений сроки реализации Национального плана по сокращению выбросов (Нацплан), то это может привести к остановке блоков ТЭС, а значит и к дефициту мощностей в энергосистеме.

Как сообщали СМИ, по мнению экологов, реализация экологических мероприятий Нацплана по сокращению выбросов может быть перенесена на два-четыре года без угрозы выполнения Украиной своих международных обязательств.


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