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Смертоносней коронавируса: Гейтс предсказал новую катастрофу для человечества

Главная » Последние новости » Новости экономики » Смертоносней коронавируса: Гейтс предсказал новую катастрофу для человечества
 
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Человечество ждут экономические трудности, которых не видели многие поколения

Известный предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс считает, что последствия загрязнения атмосферы гораздо более губительные, чем коронавирус. В своём блоге миллиардер написал о том, что через сорок лет смертность из-за климатических изменений сравниться с количеством смертей от пандемии, которая накрыла мир в 2020 году. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Гейтс рассказал о том, что человечество ждёт очень серьезное экономическое испытание. Из-за того, что люди боятся покидать свои дома, в мире наблюдаются экономические трудности, которые не встречали уже многие поколения. Их последствия ощущаются во всем мире.

Предприниматель рассказал о том, что глобальное потепление наносит мощный экономический ущерб. За десять-двадцать лет урон можно будет сравнить с тем, который был бы нанесён пандемией уровня 2020, если бы она происходила каждые десять лет. Основатель Microsoft написал о том, что к концу столетия ущерб для мировой экономики «будет намного сильнее, если на планете сохранятся нынешние тенденции, касающиеся выбросов».

Выходом из этой ситуации Билл Гейтс считает контроль над выбросами при помощи науки и инноваций, но у человечества осталось очень мало времени. Если от коронавируса вакцина может появиться уже через один год, то на спасение от последствий глобального изменения климата понадобятся десятки лет.

Читайте: Что может потрясти мировую экономику в 2020 году


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 22

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