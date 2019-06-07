В Украине могут закрыть большинство хостелов

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Пока что в законодательстве ничего о хостелах не говорится, но ситуация может измениться

В Украине уже не первый раз пытаются взяться за хостелы, но нормы и требования пока не прописаны в законодательстве страны. Тем не менее, в ВРУ уже зарегистрировали сразу два проекта законов по урегулированию их работы. Если они начнут работать, то в стране могут закрыть до 80 процентов всех хостелов, которые находятся в многоэтажках, информирует enovosty.com/news.

В частности, один из законопроектов предполагает, что бюджетное жилье в Украине должно обязательно иметь эвакуационных выход и отдельный вход, что выполнить практически невозможно. Кроме того, открыть хостел в доме можно будет только заполучив «зеленый цвет» от 70 процентов жильцов многоквартирного дома.

Второй законопроект не намного лояльнее к владельцам хостелов. Он предполагает, что в хостеле должно быть не менее восьми квадратных метров на одного жильца. Также, их можно размещать только на первом этаже и при разрешении большей половины жильцов.

Эксперты предупреждают о том, что эти нормы станут причиной сильного удорожания недорогого жилья, что больно ударит по карманам украинцев и уменьшит количество туристов в стране.

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