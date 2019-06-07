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Названы самые «золотые» продукты мая

Главная » Последние новости » Новости экономики » Названы самые "золотые" продукты мая
 
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В мае инфляция в Украине несколько ускорилась

Экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в facebook написал о том, что в прошлом месяце потребительская инфляция на рынке продуктов составила 0,4 процента. Так, с первого мая по начало июня текущего года произошел рост стоимости на 70 процентов, а общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, экономист рассказал о том, какие именно продукты больше всего подорожали в последний месяц весны. Лидер — морковь, которая подорожала на 14,4. Яблоки стали дороже на 13,9%, свекла — на 9,1%, картофель — на 7,7%. Также, украинцам пришлось платить за ячневую крупу на 4,2 процентов больше.

Также, Алексей Дорошенко назвал продукты, которые подешевели в мае. Капуста подешевела на 42,3%, лук — на 33,1%, яйца куриные — на 9,2%, гречневая крупа — на 0,7%, рис — на 0,4%.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 146

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