Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине
О вероятности влияния российских санкций на топливный рынок говорят не только эксперты, но и такие институции как СНБО.
Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» заявил, что с учетом того, что данная тема политизируется и используется как некий катализатор внутренних политических процессов в Украине, ценовой шок может быть несколько выше, чем это обусловлено экономически, информирует enovosty.com/news.
«Плюс традиционная в таком случае спекуляция на проблемах. АМКУ уже заявил о вероятном росте цен и отметил, что 80 % нефтепродуктов к нам поступает из РФ и Беларуси»,- подчеркнул эксперт.
Он добавил, что российские топливные санкции — это не только инструмент политического давления, но и источник заработка для пророссийских политических сил за счет квотных поставок.
«Для максимизации прибыли, также необходим ценовой рост, который может составить от 15%»,- сказал Алексей Кущ.
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