Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине

Закрыть Отправить

О вероятности влияния российских санкций на топливный рынок говорят не только эксперты, но и такие институции как СНБО.

Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» заявил, что с учетом того, что данная тема политизируется и используется как некий катализатор внутренних политических процессов в Украине, ценовой шок может быть несколько выше, чем это обусловлено экономически, информирует enovosty.com/news.

«Плюс традиционная в таком случае спекуляция на проблемах. АМКУ уже заявил о вероятном росте цен и отметил, что 80 % нефтепродуктов к нам поступает из РФ и Беларуси»,- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что российские топливные санкции — это не только инструмент политического давления, но и источник заработка для пророссийских политических сил за счет квотных поставок.

«Для максимизации прибыли, также необходим ценовой рост, который может составить от 15%»,- сказал Алексей Кущ.

Читайте: Водителей предупреждают о резком скачке цен на топливо