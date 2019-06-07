Большие риски: В Украине вырастут цены на дешевый алкоголь

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В Украине вырастут цены на самый дешевый алкоголь

В Министерстве экономразвития и торговли (МЭРТ) захотели увеличить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь, минимальные цены могут резко взлететь. В пояснительной записке к проекту постановления говорится о том, минимальная стоимость увеличится от 7,3 процентов до 10,7 процентов в зависимости от вида алкоголя, информирует enovosty.com/news.

В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей говорят о том, что МЭРТ повышает стоимость регулярно каждый год. Поясняют это и инфляцией, и борьбой с «тенью» и контрафактом. Эксперты говорят о том, что это только «отмазки» и, поднимая цены, власть просто пытается наполнить бюджет.

Эксперты также предупреждают об опасности такого положения дел. Во-первых, теневой рынок, наоборот, будет процветать. К тому же, украинцы, скорее всего, не сократят потребления алкоголя, а будут употреблять некачественный алкоголь. Это увеличит количество отравлений.