Пришло время молодого борща. Цены падают

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В Украине стартовал сезон молодого борща из новых овощей

Украинские хозяйки уже начинают готовить традиционное украинское блюдо, борщ, из свежих овощей. Пока что борщ обходится очень дорого, но буквально с каждым днем цены снижаются, информирует enovosty.com/news.

На оптовых рынках уже есть почти все молодые овощи, кроме морковки. Цены на овощи за последние дни резко снизились. За молодую картошку просят на сорок процентов меньше, а капуста за неделю подешевела уже вполовину. Ранняя свекла, в свою очередь, «похудела» в цене на 14 процентов.

На украинских рынках предлагают исключительно собственного выращивания, а вот большинство картофеля пока что — импорт из Египта и Азербайджана. Лук, которые удивляет своими заоблачными ценами, импортируют из Узбекистана и, также, из Египта.

Отметим, на начало мая набор для борща в Украине обходился дороже, чем в Польше.

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