Евросоюз нанес мощный удар по России. В чем новшества?

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С сегодняшнего дня новая газовая директива начинает действовать

В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 7 мая, начинает действовать принятая ранее газовая директива, которая серьезно ограничивает работу путинского «Северного потока-2», против которого выступают Штаты. Так, в связи с новшествами, которые вступили в силу, в Кремле могут использовать только половину от всей мощности газовой трубы, информирует enovosty.com/news.

Согласно документу, который появился в официальном издании Евросоюза, начинают действовать новшества, не очень выгодные Москве. В частности, половину мощности потока будут использовать другие независимые компании. Оператор газопровода — не Nord Stream 2 AG, связанный с российским «Газпромом», а другая, независимая компания. Кроме того, у немцев появились права, по которым они могут ограничить действия этой директивы, если получат на это согласие Еврокомиссии.

После того, как эта директива была принята, в РФ заявили, что все же трубопровод начнет работать в установленные ранее сроки.

Напомним, в США недавно заявили о том, что не сумели остановить строительство газопровода, но все еще считают, что европейцы совершают большую ошибку, теряя независимость.

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