Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП

Главная » Последние новости » Новости экономики » Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП

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Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется в ближайшее время и Украина будет вынуждена продолжить карантин до конца мая, страну ждёт существенное падение ВВП, об этом заявил экономический эксперт Олег Гетьман.

По его мнению, Украина просто не может себе позволить включить печатный станок, как это сделают развитые страны со свободно конвертируемой валютой, информирует enovosty.com/news.

На сегодня, те карантинные меры, которые приняты властью в Украине, уже привели к падению ВВП на уровне 4-5% в годовом измерении.

Если карантинные меры, которые обездвиживают страну, будут продлены хотя бы до конца мая, спад экономики можно будет фиксировать уже на уровне 9-10 % от внутреннего валового продукта. А совокупные потери центрального и местных бюджетов составят порядка 150–200 млрд грн.

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