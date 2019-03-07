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Укрепление гривны имеет не экономическую природу,- Кущ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Укрепление гривны имеет не экономическую природу,- Кущ
 
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Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 28 февраля – «зеленый» потерял в цене 33 копейки. Так низко доллар не падал с конца июля 2018 года.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» отмечает, что укрепление гривны имеет не экономическую природу, а монетарную, информирует enovosty.com/news.

«Это вызвано изъятием всех имеющихся ресурсов на рынке капитала с помощью государственных долговых инструментов — ОВГЗ и депозитных сертификатов»,- добавил эксперт.

С его слов, приток валюты обеспечивается за счет спекулятивных «горячих» инвестиций. «Нерезиденты привлекаются на наш рынок высокой доходностью ОВГЗ — 20% годовых на 3-6 месяцев, что обеспечивает примерно такую же доходность и в валюте»,- резюмировал Кущ.

Экономист считает, что эта тенденция будет продолжаться до конца апреля. Он уточнил, что укрепление гривны за отметку 27 будет сдерживаться интервенциями НБУ по выкупу валюты. «Разворот тенденции начнется с мая-июля и усилиться ближе к осени»,- уверен Алексей Кущ.

Читайте: В Украину полился доллар


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1035

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