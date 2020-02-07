Великобритания удивила решением по санкциям против РФ

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Великобритания намерена отменить некоторые санкции против Российской Федерации

Санкции с Российской Федерации будут сняты после завершения переходного периода выхода из Европейского союза. Информация об этом появилась 6 февраля на официальном сайте правительства. После выхода из ЕС Лондон намерен снять с РоФ санкции, которые были введены Евросоюзом. В частности, британцы хотят снять ограничения с импорта российских труб и ферросилиция, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации, санкции будут сняты с алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунные труб, трубных фитингов из стали или чугуна, карбамидо-аммиачнрй смеси.

Вместе с тем, после выхода из Европейского союза королевство оставит в силе санкции в отношении ввоза из Российской Федерации нитрата аммония, холоднокатаного плоского проката, электротехнической стали и горячего плоского проката.

Стоит отметить, что после переходного периода послабления затронут и ряд товаров из Китая, Соединенных Штатов Америки, Индии, Тайваня, Индонезии, Беларуси.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что после выхода из Евросоюза Великобритания сможет более оперативно вводить санкции, так как ей больше не придётся согласовывать это с другими странами ЕС.