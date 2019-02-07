Украина исчерпала сладкие квоты

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Основными покупателями украинского сахара выступили Азербайджан и Румыния

В НАЦУ «Укрцукор» сообщили о том, что на самом старте 2019 года Украина уже исчерпала квоты на поставки сахара на территорию Европейского союза. Так, на 30 января 2019 квота на беспошлинные поставки сахара в Евросоюз в объеме 20 тысяч тонн была исчерпана. Это говорит о том, что данное направление — приоритетное для производителей нашей страны. Здесь стоит учитывать и логистическое удобство и ситуацию с общемировым дефицитом, который прогнозируется уже в будущем маркетинговом году, информирует enovosty.com/news.

За первый месяц 2019-го года за рубеж продали 41,0 тысячу тонн сахара. Главные покупатели — это Румыния (17 процентов) и Азербайджан (десять процентов). Кроме того, в списке главных импортеров украинской продукции итальянцы (десять процентов), испанцы (десять процентов), литовцы (четыре процента), поляки (четыре процента) и швейцарцы (четыре процента).

Отметим, в прошлом сезоне на территории Украины функционировало 42 сахарных завода. Они выработали 1,82 миллионов тонн сахара. В 2019 прогнозируется сахарный экспорт примерно на уровне прошлого года.