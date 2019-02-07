Украина исчерпала сладкие квоты

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

07.02.2019 г.
13:11Германии будет тяжело: Против "Северного потока-2" выступил серьезный игрок
12:25Украина исчерпала сладкие квоты
11:09Китай финансирует «энергетическую революцию», которая ударит по «Силе Сибири», - "Злой одессит"
06.02.2019 г.
13:28Узнать свою пенсию можно онлайн: украинцам раскрыли удобную схему (ВИДЕО)
12:14"Скидка" похудела: Украинцам урезают субсидии
11:20В ООН предупредили о грядущих валютных войнах. Кто извлечет из этого выгоду?
11:16Что на самом деле случилось с ВВП РФ в 2018 году, - "Злой одессит"
Все новости экономики

Аналитика

07.02.201930

Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…

Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…
Действия Кремля часто являются яркой иллюстрацией поэтического откровения о том, что «умом Россию не понять». Громко, со скандалом и международными санкциями ...
06.02.2019774

Итоги дня: "Перлы "легитимного", похудевшая субсидия и обвал "зеленого"

Итоги дня: Перлы легитимного, похудевшая субсидия и обвал зеленого
Беглый президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию, в Украине официально запустили программы монетизации субсидий для населения страны, а ...
06.02.20193376

Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов

Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов
О том, каким технологиям решили отдать предпочтение основные лидеры президентской гонки в борьбе со своими оппонентами, смогут ли они подкрепить свой ...

Последние новости

07.02.2019 г.
16:59 SpaceX и NASA назвали дату запуска Crew Dragon
16:51 СБУ обезвредила российского пропагандиста
16:34 Определены сладости, которые не влияют на фигуру
16:19 Супрун объяснила, почему работа Минздрава заблокирована
16:07 Ученые спрогнозировали появление новых живых существ на Земле
15:36 Религиозные преследования в России: Датчанину дали шесть лет тюрьмы за "экстремизм"
15:09 Революционный закон о валюте: Эксперты пояснили важность перемен для населения и экономики
15:02 РСЗО “Берест” против БМ-21 “Град”, - Злой Одессит
14:59 Синоптик: В Украину идет солнечная погода
14:00 Украинские политики бурно отреагировали на новость о новом курсе Украины
13:53 На Сумщине огромная глыба льда убила 28-летнего мужчину
13:50 Критика «Роттердам+» инспирирована владельцами энергоемких предприятий
13:42 Китайский вассал: Москва оказалась в неудобном положении, - Пионтковский
13:40 "Мы будем открыты для предложений США по новому ядерному пакту", - МИД России
13:25 Компания Apple - снова самая дорогая компания в мире
13:24 Instagram: Леся Никитюк порадовала поклонников своей детской фотографией
13:15 В одной из пещер Канады обнаружили насекомое из последнего ледникового периода (ФОТО)
13:11 Германии будет тяжело: Против "Северного потока-2" выступил серьезный игрок
12:57 В Украине банки побили исторический рекорд по прибыли. В чем причины?
12:45 В Испании из-за курения отец лишился прав на опеку над своими детьми
12:30 На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков
12:30 Исторический день: Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
12:25 Украина исчерпала сладкие квоты
12:15 Уже менее чем через месяц Google закроет свою соцсеть. Что будет дальше?
12:05 За месяц неуплаты за коммуналку могут лишить субсидии, - Кабмин
11:56 Tesla и Mercedes ведут переговоры о создании совместного фургона
11:54 Итальянцы распродают дома по доллару! Но есть условие
11:22 Российский рынок ожидает падение - Константин Боровой
11:15 Укрэнерго обвинило Министерство энергетики в блокировании запуска рынка электроэнергии
11:09 Китай финансирует «энергетическую революцию», которая ударит по «Силе Сибири», - "Злой одессит"
10:24 УНЛ подтвердила свое соответствие принципам Европейской Ассоциации Лотерей
10:23 Время против него: В РФ уже не верят в жизнеспособности режима Мадуро
09:30 "Мажорный март": Что происходит с курсом доллара и на какой точке регулятор его остановит
09:22 В деле Скрипалей всплыла еще одна фамилия и новые подробности
09:09 Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" ВМФ РФ, который есть и, которого – нет, - "Злой одессит"
08:45 "Речь идет о большой войне": В Швеции поделились доказательствами того, что РФ готовится к чему-то страшному
08:34 В Сети обратили внимание на интересные нюансы с мостом Путина в Крым
08:32 Украинские военные взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: Оккупанты понесли потери
08:10 Очередь перед Украиной подвинулась: Утренние новости Пономаря
06.02.2019 г.
22:40 Обнаружена экзопланета, появившаяся в результате катаклизма
22:00 Ученые шокированы записями шумерского врача на расшифрованных древних табличках
21:20 В Украине планируют запустить производство отечественных электрокаров
20:53 Оккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море
20:48 В Украине запущен в работу единый реестр коррупционеров
20:40 В Азовском море были проведены учебные маневры по отражению вражеской атаки с моря
20:18 Антимонопольный комитет выступил против правительственного порядка монетизации субсидий
20:11 Закупки российской нефти прекращаются. Это вариант №1, - Аnti-colorados
20:00 Ученые назвали необычный секрет долгой молодости
19:55 Маршрутчикам, отказавшимся перевозить льготников, увеличат штраф в 18 раз
19:53 В России доля высоких технологий в экономике страны возобновила падение
19:30 В Новой Зеландии найдены неизвестные науке создания
19:10 В Украине необходимо проводить крупные институциональные реформы, - Богдан Бондаренко
18:51 Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа
18:12 Румыния заявила о провокациях РФ в Черном море, - Злой Одессит
17:51 Порошенко сообщил о запуске программы монетизации субсидий
17:22 Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)
17:19 Автоматическая индексация тарифов на ж/д перевозки нарушает антимонопольное законодательство Украины - промышленники
16:21 В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
16:14 Компания Google нашла способ, как ускорить работу Google Chrome
15:51 Reuters: Китай взломал сеть норвежской компании Visma для кражи клиентских секретов
Все новости »

Украина исчерпала сладкие квоты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина исчерпала сладкие квоты
 
Печать Отправить на почту

 

 

Основными покупателями украинского сахара выступили Азербайджан и Румыния

В НАЦУ «Укрцукор» сообщили о том, что на самом старте 2019 года Украина уже исчерпала квоты на поставки сахара на территорию Европейского союза. Так, на 30 января 2019 квота на беспошлинные поставки сахара в Евросоюз в объеме 20 тысяч тонн была исчерпана. Это говорит о том, что данное направление — приоритетное для производителей нашей страны. Здесь стоит учитывать и логистическое удобство и ситуацию с общемировым дефицитом, который прогнозируется уже в будущем маркетинговом году, информирует enovosty.com/news.

За первый месяц 2019-го года за рубеж продали 41,0 тысячу тонн сахара. Главные покупатели — это Румыния (17 процентов) и Азербайджан (десять процентов). Кроме того, в списке главных импортеров украинской продукции итальянцы (десять процентов), испанцы (десять процентов), литовцы (четыре процента), поляки (четыре процента) и швейцарцы (четыре процента).

Отметим, в прошлом сезоне на территории Украины функционировало 42 сахарных завода. Они выработали 1,82 миллионов тонн сахара. В 2019 прогнозируется сахарный экспорт примерно на уровне прошлого года.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
Особенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы
«Сюрпризы» выборов-2019: Есть ли шанс у Украины на своего Макрона или Трампа?
В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампанияОсобенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы«Сюрпризы» выборов-2019: Есть ли шанс у Украины на своего Макрона или Трампа?
Все Выборы

Аналитика

Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…
Итоги дня: "Перлы "легитимного", похудевшая субсидия и обвал "зеленого"
Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов
Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019
Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?
Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Brexit не может, ЕС не хочет
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Все статьи


Читайте также

МИД Ирана: "Обвинения в планировании и совершении террористических акций в Европе были странными и безосновательными"
 Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
Беларусская погранслужба закрыла канал незаконной миграции из Ирака в ЕС
 Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit
В ЕС приняли решение объединить усилия в разработке искусственного интеллекта
 Бронеавтомобили покоряют мир: Украина начала экспортировать свою "Варту" (ФОТО)
Reuters: Дания требует от ЕС ввести санкции против России за незаконное удержание украинских моряков
 Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Армия

Самоходный миномет 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Танк М1 «Абрамс» (США)
Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Боевой модуль «Тайпан»
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БУТКЕВИЧ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Юрий
СТЕЦЬ
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети обратили внимание на интересные нюансы с мостом Путина в Крым (2702)

Ученые назвали необычный секрет долгой молодости (2641)

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" ВМФ РФ, который есть и, которого – нет, - "Злой одессит" (2611)

"Речь идет о большой войне": В Швеции поделились доказательствами того, что РФ готовится к чему-то страшному (2582)

Маршрутчикам, отказавшимся перевозить льготников, увеличат штраф в 18 раз (2526)

Украинские военные взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: Оккупанты понесли потери (2507)

Закупки российской нефти прекращаются. Это вариант №1, - Аnti-colorados (2489)

Ученые шокированы записями шумерского врача на расшифрованных древних табличках (2225)

На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков (1990)

Китайский вассал: Москва оказалась в неудобном положении, - Пионтковский (1858)


Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Зачем Симоненко идет в президенты?
Виталий Портников

Зачем Симоненко идет в президенты?

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

 