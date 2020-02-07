Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, — Юрий Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, - Юрий Бойко (ВИДЕО) Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, - Юрий Бойко (ВИДЕО)

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Народный депутат партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады раскритиковал неэффективную работу в целом Кабмина Алексей Гончаренко, пикантные похождения главы таможни Максима Нефедова по ночным заведения, а также рассказал, что предпримет его политическая сила в случае, если закон о рынке земли всё-таки будет принят.

Народный депутат обеспокоен состоянием украинской экономики, в частности резким и систематическим падением производства. Но ещё большую обеспокоенность депутата вызывает тот факт, что правительство во главе с Гончаруком не знает как выводить страну из затяжного экономического падения, информирует enovosty.com/news.

«Ситуация в экономике критическая и главное, что они не знают что со всем этим делать. Недавно я был в Харьковской области. За декабрь там минус 15% — падение производства. Это катастрофа. А Гончарук декларирует очередные лозунги. Все это не имеет ничего общего с реальной жизнью и тенденциями в экономике», — убеждён Бойко.

Также нардеп коснулся и вопроса выплаты зарплат шахтерам и уже отгруженный потребителям уголь. К сожалению, констатировал Бойко, мы не получили внятного ответа по данному вопросу от министр энергетики Алексей Оржель на сегодняшнем традиционном «часе вопросов к правительству» в Верховной Раде.

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В завершении Юрий Бойко остановился на законе о рынке земли, который сегодня Верховная Рада продолжает рассматривать.

«В случае, если данный закон проголосуют в Верховной Раде, без учета правок депутатов «ОПЗЖ», его партия подаст иск в Конституционный Суд Украины, поскольку в данном законе грубо нарушены права украинского народа», — подчеркнул Бойко.