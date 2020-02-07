«Мы уже почти как Япония»: Украинцам готовят «сюрприз» с пенсионным возрастом

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Повышение пенсионного возраста в Украине — неизбежный процесс

Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила о том, что повышение пенсионного возраста для украинцев является неизбежным процессом. Причина в том, что согласно исследования Всемирного банка к 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы в нашей стране пенсию по формуле будут получать только сорок процентов людей. Остальные смогут рассчитывать только на минимальные пенсионные выплаты, информирует enovosty.com/news.

По словам «слуги народа», детям украинцев придётся заплатить налогов больше для того, чтобы содержать тех, кто выплачивает меньше налогов. Она считает, что не стоило сейчас ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. В Европейском союзе начали включать самозанятых в пенсионную систему только в 2000-х годах, когда люди немного разбогатели. Именно потому, по её словам, либо в Украине оставят пенсионный возраст, и постепенно ситуация будет ухудшаться, или же будет принять решение, что в 2023 будет расти пенсионный возраст. Этот рост составит один месяц каждый год.

Галина Третьякова в этом контексте сравнила Украину с Японией: «Для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, которые уже достигли пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти».

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что украинцам посоветовали самостоятельно начинать копить себе на пенсию.

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