Бюджет на 2021 год консервирует бедность в Украине, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Бюджет на 2021 год консервирует бедность в Украине, - Бойко (ВИДЕО) Бюджет на 2021 год консервирует бедность в Украине, - Бойко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко рассказал, почему нынешний бюджет Украины на 2021 год не учитывает реальные потребности граждан Украины, сколько необходимо потратить на медицину в следующем году с учетом пандемии, сколько реально получит медицинская отрасль, и кто, в конечном счете, сорвёт бюджетный куш в следующем году.

Бойко отметил, что в бюджете щедро одарили силовые структуры, но совсем забыли о пандемии и украинцах, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, в следующем году на борьбу с коронавирусом необходимо порядка 52 млрд грн, а в бюджете предусмотрено сумма всего лишь в 1,8 млрд. Но при этом на силовые структуры, Офис Президента и Верховную Раду выделено беспрецедентно много.

«По всем нормативам на медицину должно идти 5% от ВВП, а в эпидемию эта цифра должна быть существенно больше. В итоге, на медицину выделили только 4,2 % от ВВП. Я убеждён, что нынешний бюджет абсолютно не социальный, не умный, бюджет консервации бедности», — подчеркнул нардеп.

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