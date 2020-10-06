Портрет предпринимателя: в Украине описали среднестатистического бизнесмена

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Средний "возраст" бизнеса в Украине составляет менее девяти лет, а Индекс предпринимательства в нашей стране более чем в два раза отстает от остального мира

Средний возраст мужчины предпринимателя в Украине составляет от 31 до 45 лет. Такие результаты показало исследование под названием «Портрет предпринимателя», который провел Союз украинских предпринимателей и UMG при поддержке Cipe, информирует enovosty.com/news.

В исследовании говорится о том, что в среднем украинские компании имеют возраст 8,4 года. Предприниматель в среднем тратит на свою работу больше девяти часов в день, около 47 часов в неделю. Среди самых больших страхов бизнесменов — кризис и финансовые обязательства.

В целом же исследователи разделили всех украинских предпринимателей на такие группы:

проворные новаторы (22%)

«киты» бизнеса; (21%)

идейные вдохновители (19%)

работающие микрособственники (19%)

отстраненные собственники (18%)

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Кроме того, исследователи измерили и сравнили Индекс предпринимательства в нашей стране и в остальных странах мира. На сегодня он составляет 27 против 51.