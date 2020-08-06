Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”

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Трубоукладчик Северного потока-2 отказался достраивать газопровод. В это же время немецкие экологи оспаривают в суде строительство Северного потока-2

Российская компания Межрегионтрубопроводстрой не принимает и не намерена участвовать в укладке газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, используя трубоукладочную баржу Фортуна. Так, баржа с системой якорного позиционирования, которую связывали с российским проектом, сейчас арендуется для использования в других проектах, информирует enovosty.com/news.

Сообщается о том, что в том случает, если Фортуна не будет достраивать Северный поток-2, не непонятно, кто займется укладкой труб на оставшемся морском участке в Дании. Другой кандидат, который единственный смог бы заменить Фортуну, — «Академик Черский».

Кроме того, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала жалобу в суд на разрешение ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Иск строиться на новых научных исследованиях, которые доказывают, что при добыче, транспортировке и переработке газа, происходит неконтролируемый выброс метана. Это не первые попытки экологов остановить строительство Северного потока-2. Ранее тревогу забило немецкое экологическое общество Nabu.

В это же время немецкое правительство готово идти на любые переговоры с Соединенными Штатами Америки, чтобы снять санкций с газопровода. Перед этим представитель федерального правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что Северный поток-2 = это принципиально «экономический проект», хотя не отрицает, что в нём «есть и политическое измерение».

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Северный поток-2 – новый газопровод РФ, который проходит по дну Балтийского моря из РФ в Германию, обходя Украину, Польшу, Беларусь и другие транзитные страны.