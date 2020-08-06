Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

06.08.2020 г.
13:26Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”
08:28Израильский иммунолог предупредил об опасности вакцинации от коронавируса
05.08.2020 г.
15:04"НИБУЛОН" в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании от сотрудничества с предприятиями-двойниками
10:21Конец газового рабства для украинцев. Главные правила
04.08.2020 г.
12:22В Украине резко подорожали самые востребованные товары и услуги
03.08.2020 г.
20:51“Центрэнерго” вынуждено спасать угольную отрасль себе в убыток
31.07.2020 г.
14:28Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк «Кредит Днепр»
Все новости экономики

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

06.08.2020 г.
15:05 Заражение COVID-19 может произойти через глаза - офтальмологи
14:58 Бейрут охватил хаос после мощного взрыва, - Bloomberg
14:47 Украинские десантники принимают участие в военных учениях "Saber Junction - 2020" (ФОТО)
14:43 Медведчук и Кузьмин направили депутатские запросы спикеру и ГПУ по поводу действий Порошенко и Турчинова, скрывших принятый радой закон об амнистии участников «ЛДНР»
14:26 В Беларуси задержали американцев, - Reuters
13:57 Загадочная причина гибели слонов все больше привлекает внимание общественности, - Agence France-Presse
13:35 "Укроборонпром" ответил на статью Бутусова
13:26 Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”
13:15 В The Washington Post предупредили, к чему приведет благодушие Трампа к Путину
13:02 Минкульт запускает грантовую поддержку креативных индустрий: подробности
12:49 Министерство образования дало рекомендации для работы школ с 1 сентября
12:49 Могут "выпасть" из зеленой зоны карантина: Какие украинские области оказались под угрозой
12:43 Какие б/у автомобили предпочитают украинцы
12:41 На Киевщине во время чистки канализации погибли люди. В чем суть трагедии?
12:28 Россиянин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ - СМИ
12:16 Лукашенко приглашает генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
12:01 В США сообщили, как Трамп "нейтрализовал" санкции против РФ
12:00 У домашних животных обнаружили COVID-19
11:42 Российские комплексы ПВО "Панцирь" поставляются в Ливию через ЧВК Вагнер, - эксперт
11:39 "Мощная сила": Американский генерал назвал количество военных и оружия РФ на Донбассе
11:15 Коронакризис в банковской системе: Украинские банки уволили тысячи сотрудников
11:11 Низкая температура может стать фактором тяжелого течения заболевания COVID-19 - ученые
11:03 Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки в Хиросиме (ВИДЕО)
11:01 Тайваньская авиакомпания продает билеты на рейсы "в никуда" для скучающих за авиаперелетами
10:40 Россияне всегда опасались августа: РФ входит в новую политическую реальность, - Лилия Шевцова
10:31 Двойное заражение COVID-19 и гриппом может привести к "реанимационной" ситуации
10:27 Экс-милиционер Владимир Ткаченко смог за взятку попасть на работу в ГФС - СМИ
09:17 Опасная ложь о COVID-19: Facebook и Twitter объявили войну Трампу
08:45 Демократическому транзиту Беларуси может помешать прямая российская интервенция, - Эйдман
08:35 Сын наркобарона Пабло Эскобара рассказал о тайных сокровищах отца
08:31 "Мои глаза и душа рыдают": Женщина, сыгравшая на рояле в разрушенном доме в Бейруте, поразила Сеть (ВИДЕО)
08:28 Израильский иммунолог предупредил об опасности вакцинации от коронавируса
08:25 В Италии серьезно пригрозили популярнейшему лоукосту
07:23 День катастроф: В ОАЭ загорелся крупный рынок (ФОТО)
07:05 Российских военных стали извещать о том, что они едут воевать на территорию Украины, с сентября 2014 года - Лев Шлосберг
07:00 Почти как у TikTok: Instagram подготовил своим пользователям интересную новинку
06:50 "Я писал каждый месяц Путину", - капитан судна, на котором в Бейрут доставили злополучный груз аммиачной селитры
06:30 В NASA начали готовиться: К Земле мчится огромный астероид
06:00 Крохотный жучок может спасти миллионы людей: Ученые рассказали о невероятном открытии в борьбе с аллергией
00:47 В Киеве спасли женщину, которая спускалась с шестого этажа на простынях
00:36 США готовы заплатить $10 млн за данные о вмешательстве России в выборы
05.08.2020 г.
23:17 Фото дня: Бейрут в руинах (Фоторепортаж)
22:58 Три сценария: Как с 1 сентября будут работать школы
22:53 Немецкие экологи решили подать в суд на "Северный поток-2"
22:12 Почти два миллиона пользователей посмотрели трюк начинающей скейтбордистки из Киева
21:36 "Бейрута больше нет": Свидетели взрыва в Бейруте рассказывают, как они пережили катастрофу
19:23 "Люблинский треугольник" восстанавливает сотрудничество эпохи Речи Посполитой, - Руслан Бортник
18:59 Госкосмос Украины вступил в ассоциацию Лунного поселения
18:29 Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц-предпринимателей
18:15 Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманывали граждан
17:57 Пионтковский объяснил, почему Кремль "будет устранять Лукашенко любыми способами"
17:42 Во время взрыва в Бейруте пострадали украинцы
17:27 В Киев идет похолодание: подробности
16:59 В Украине увеличилась цена на газ для населения
16:49 Стало известно, какое химическое вещество стало причиной взрыва в Бейруте
16:28 В Украине утвердили новую стратегию регионального развития
15:58 В Англии унесенный в море мальчик смог выжить благодаря совету из фильма
15:39 В РФ во время военных учений рухнул мост: есть пострадавшие
15:21 Elbit Systems поможет Украине модернизировать истребители МиГ-29
15:04 "НИБУЛОН" в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании от сотрудничества с предприятиями-двойниками
Все новости »

Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”
 
Печать Отправить на почту

 

 

Трубоукладчик Северного потока-2 отказался достраивать газопровод. В это же время немецкие экологи оспаривают в суде строительство Северного потока-2

Российская компания Межрегионтрубопроводстрой не принимает и не намерена участвовать в укладке газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, используя трубоукладочную баржу Фортуна. Так, баржа с системой якорного позиционирования, которую связывали с российским проектом, сейчас арендуется для использования в других проектах, информирует enovosty.com/news.

Сообщается о том, что в том случает, если Фортуна не будет достраивать Северный поток-2, не непонятно, кто займется укладкой труб на оставшемся морском участке в Дании. Другой кандидат, который единственный смог бы заменить Фортуну, — «Академик Черский».

Кроме того, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала жалобу в суд на разрешение ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Иск строиться на новых научных исследованиях, которые доказывают, что при добыче, транспортировке и переработке газа, происходит неконтролируемый выброс метана. Это не первые попытки экологов остановить строительство Северного потока-2. Ранее тревогу забило немецкое экологическое общество Nabu.

В это же время немецкое правительство готово идти на любые переговоры с Соединенными Штатами Америки, чтобы снять санкций с газопровода. Перед этим представитель федерального правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что Северный поток-2 = это принципиально «экономический проект», хотя не отрицает, что в нём «есть и политическое измерение».

Читайте: "Нафтогаз Украины" стал "последней надеждой" для населения

Северный поток-2 – новый газопровод РФ, который проходит по дну Балтийского моря из РФ в Германию, обходя Украину, Польшу, Беларусь и другие транзитные страны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 477

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Заговор власти и олигархов: для чего урезали «зеленый» тариф?
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи






Читайте также

Немецкие экологи решили подать в суд на "Северный поток-2"
 Дания приняла резонансное решение по "Северному потоку - 2": подробности
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2» на $57 миллионов
 Строительство «Северного потока-2» остановлено: Дания запретила любые строительные работы в море
Валютный насос у Газпрома серьезно поизносился, - Аnti-colorados
 В США сообщили о прогрессе в согласовании новых мер поддержки экономики

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине резко подорожали самые востребованные товары и услуги (1195)

Конец газового рабства для украинцев. Главные правила (1094)

США хотят ежегодно выделять Украине солидную сумму. На что пойдут деньги? (624)

Израильский иммунолог предупредил об опасности вакцинации от коронавируса (541)

Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2” (463)

Стало известно, сколько денег компенсировали украинцам, потерявшим заработок из-за самоизоляции (337)

До 22 тысяч: Медикам "скорой" существенно поднимут зарплату (333)

"НИБУЛОН" в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании от сотрудничества с предприятиями-двойниками (266)

Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк «Кредит Днепр» (185)

“Центрэнерго” вынуждено спасать угольную отрасль себе в убыток (147)

Армия

Танк М1 «Абрамс» (США)
Бронеавтомобиль B1 Centauro (Италия)
Самоходная артиллерийская установка Type 60 (Япония)
Бронетранспортер Grizzly (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Мельник
Петр
Аверин
Максим
Тымчук
Дмитрий
Зубко
Геннадий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова (9553)

Рейтинг партий на местных выборах в Киеве - соцопрос (8377)

Радость собаки, увидевшей свою хозяйку после долгой разлуки, поразила пользователей Сети (7273)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 