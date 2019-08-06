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Пенсию киевлянина и тернопилянина разделяет 79%, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости экономики » Пенсию киевлянина и тернопилянина разделяет 79%, - эксперт
 
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Национальный совет экономического развития продолжает анализировать пенсии в нашей стране.

Экономист Алексей Дорошенко на своей странице в facebook рассказал о том, как сегодня отличаются пенсии в разных регионах страны, информирует enovosty.com/news.

Он отметил, что по состоянию на 1 июля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии в Киеве, равный 4 148 грн, а вот на Тернопольщине самый низкий — 2 315 грн. То есть разница составляет 1 833грн, или 79%. Кроме того, он отметил, что разница между самой высокой заработной платой, которую получают в Киеве, и которая составляет 15 650 грн, и областью с наименьшим показателем зарплаты — Кировоградщине, составляет 83%. Это означает, что большие диспропорции между регионами в размере пенсии сохранятся и в последующие десятилетия.

Дорошенко также рассказал о том, что на начало июля текущего года средняя пенсия по стране составила 3 ​​006 грн, тогда как на начало января она составляла 2 646 грн. То есть за полгода средняя пенсия в стране увеличилась на 13,6%.

«Только в семи регионах этот показатель выше среднестатистического по стране, а именно: в Киеве — 4 148грн, в Донецкой области — 3 950грн, Луганской — 3651грн, Днепропетровской — 3 950грн, Запорожье — 3 193грн, Киевской — 3060грн и Харьковской — 3 050грн. Если сравнить пенсии и заработные платы по их равномерности распределения по регионам, то ситуация среди пенсионеров лучше работающих. На июль 2019 только в четырех областях зарплата выше средней по стране, а именно в Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях. Это означает, что области, которые имеют выше среднего показателя по Украине подтягивают его вверх. В случае с пенсиями видим семь областей с пенсией выше средней охватывают территории, где проживает 40% населения страны, а четыре области с заработной платой выше средней, регионы, где проживает 27% населения страны», — рассказал эксперт.

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Алексей Дорошенко написал о лидерах по средней пенсии в стране: «По размеру средней пенсии идут Полтавская — 2 932грн, Одесская — 2 854грн, Николаевская — 2 796грн, Львовская — 2 733грн, Сумская — 2 708грн, Черкасская — 2 678грн, Черниговская — 2 677грн, Кировоградская — 2 656грн, Житомирская — 2 615грн, Херсонская — 2 583грн, Ивано-Франковская — 2 569грн, Волынская — 2 527грн, Хмельницкая — 2 519грн, Винницкая — 2 517грн, Ровенская — 2 513грн, Черновицкая — 2 386грн Закарпатская — 2 384грн и Тернопольская — 2 315грн.

На основании анализа данных Пенсионного фонда Украины можно сказать, что с 1 января по 1 июля 2019 всего вырос средний размер пенсии в Донецкой и Луганской областях — на 15%, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях — на 14% , Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве — на 13%, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях — 12% и Закарпатской — на 1 1%», — резюмировал экономист.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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