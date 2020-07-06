«Тяжелый удар для Украины»: В Германии дали тревожный прогноз о банкротстве

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Киеву нужно срочно обеспечить погашение задолженности

После отставки Якова Смолия над Украиной нависла угроза банкротства. Об этом говорится в авторитетном немецком деловом издании Handelsblatt, информирует enovosty.com/news.

В материале сообщается о том, что Украине как государству опять может угрожать банкротство, так как Киеву нужно срочно погасить свою задолженности перед иностранными кредиторами на несколько млрд долларов. Только в этом году страна должна рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, а их срок погашения уже истекает.

Немецкое СМИ процитировало слова эксперта лондонской компании BlueBay Тимоти Эша, который называет отставку главы Национального банка Украны «тяжелым ударом для страны и серьезным риском для рыночно-финансовой стабильности всей Украины.

Отметим, ранее Яков Смолий принял решение пойти в отставку. На заседании ВРУ Смолий заявил о том, решился на столь радикальный шаг из-за длительного политического давления на Национальный банк Украины.

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