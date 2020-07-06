Мировую экономику ждёт роботизация и «разрушительные перемены» — Кристин Лагард

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Из-за короновируса мировую экономику ожидают глубокие перемены

Экономический кризис, который стал результатом пандемии СOVID-19, станет причиной глубоких изменений в мировой экономике. Такое мнение выразила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она считает, что в будущем буде ускорен переход к цифровизации и автоматизации, а цепочки поставок укоротятся. По мнению Лагард, промышленность в мире станет экологичнее, информирует enovosty.com/news.

Лагард рассказала о том, что переход к новым экономическим моделям станет разрушительным, больше всего это будет заметно в первые два года. Сильный удар ощутит занятость и производство, а в будущем есть надежда на улучшение производительности. В Центробанке отметили, что эти факторы непременно будут влиять на потребительские цены. Вначале это будет дефляционное давление, далее — инфляционная динамика.

Глава Европейского центрального банка рассказала о том, что по некоторым оценкам, цепочки поставок в глобальной экономике сократятся где-то на 35 процентов, в то время как роботизация во всех процессах вырастет до 75 процентов.

Также, рассказывая о трендах будущего, Лагард отметила, что онлайн-торговля, которая стала столь популярной в период карантина, когда людям нужно было оставаться дома, будет становится всё популярнее. Это будет происходить в ущерб традиционной торговле, которая постепенно будет вытесняться интернет-магазинами.

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