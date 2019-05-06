Всеобщее декларирование населения: Как заинтересовать украинцев подавать декларации

Главная » Последние новости » Новости экономики » Всеобщее декларирование населения: Как заинтересовать украинцев подавать декларации Всеобщее декларирование населения: Как заинтересовать украинцев подавать декларации

Закрыть Отправить

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского рассказали о возможности введения в стране всеобщего декларирования доходов граждан.

Юрист, эксперт в вопросах налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев заявил о том, что очередным предложение команды Владимира Зеленского станет всеобщее декларирование доходов, которое не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. В частности — пенсионеров. В команде новоизбранного президента считают, что это позволит подходить к своим доходам по-европейски, научиться считать свои деньги: «Требовать не только от государства, но и от самого себя». У Зеленского считают, что всеобщее декларирование станет следующим шагом после налоговой амнистии. Идея в том, чтобы жители страны вытянули свои доходы «из тени» и сумели избежать наказания в дальнейшем. Такая практика отнюдь не нова. В частности, с 2020 года все жители Казахстана должны будут сдавать декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу. А в Соединенных Штатах Америки от подачи декларации освобождены только некоторые категории населения, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, у многих украинцев такая инициатива не вызывает восторга, так как она сопряжена с лишними неудобствами и затратой времени. Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Тарас Коваль в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» подтвердил, что обязанность подавать декларацию — это конституционная обязанность всех украинцев (67 Конституции):

«Часть вторая статьи прямо говорит, что все граждане Украины обязаны подают ежегодную декларацию в порядке, установленном законом. Если законом это будет установлено, почему бы нет? Государство получает информацию о доходах, получаемых её гражданами, а граждане выполняют свой конституционный долг. Конечно, администрировать этот вопрос будет достаточно сложно, как государству, так и гражданам. Поэтому, чтобы была обоюдная заинтересованность, надо расширить порядок налогового кредита. Например, я бы предоставлял налоговый кредит на коммунальные услуги, которые оплачиваются нашими гражданами. Тогда и улучшилась бы дисциплина оплаты коммунальных услуг, и граждане были бы заинтересованы в подаче деклараций. Оплатил 100% коммунальных услуг — 18% НДФЛ тебе вернулись», — рассказал эксперт.