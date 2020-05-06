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Украина готова устроить на своей территории хранилище для ядерных отходов России, — ГАЗО

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина готова устроить на своей территории хранилище для ядерных отходов России, - ГАЗО
 
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Украина уже утвердила и в ближайшее время подаст на тендер проект по строительству хранилища для ядерных отходов, которые уже в переработанном виде будут возвращаться из России, заявила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Украина готова устроить на своей территории хранилище для ядерных отходов России, — ГАЗО

Так, по словам представителей ГАЗО, хранилище будет предназначено для хранения высокоактивных отходов, которые будут поступать из России, после того как будут переработаны от отработанного уже ядерного топлива украинских электростанций, информирует enovosty.com/news.

Украина обязана принимать и хранить у себя ядерные отходы, поскольку в 1993 году между Украиной и Россией был подписан договор о научно-техническом сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Хранилище ядерных отходов будет построено на комплексе «Вектор» — это национальное предприятие обеспечивающее захоронение и хранение радиоактивных отходов.

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Именно «Вектор» сможет гарантировать, что на протяжении 100 лет, именно столько будут хранится ядерные отходы в хранилище, данное укрытие будет надежно защищать от радиационной утечки.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 59

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