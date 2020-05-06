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Названы сферы, которые после карантина будут активно привлекать новых сотрудников на работу

Главная » Последние новости » Новости экономики » Названы сферы, которые после карантина будут активно привлекать новых сотрудников на работу
 
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После отмены карантина бизнес будут достаточно долго и тяжело выходить из кризиса, но есть сферы, которые уже в ближайшей перспективе будут активно привлекать новых сотрудников – это супермаркеты, клининговые компании и торговые рынки. Эти сферы будут заинтересованы в привлечении рабочих рук.

Названы сферы, которые после карантина будут активно привлекать новых сотрудников на работу

Директор департамента развития Черновецкого городского совета Виталий Гавриш, убежден, что новые противоэпидемические меры безопасности в каждой сфере жизни требуют привлечение дополнительного человеческого ресурса. Особенно это касается клининговых компаний, услуги которых с каждым днем будут все более востребованы в обществе. , информирует enovosty.com/news.

Вновь откроются магазины, салоны красоты, рестораны, в которых дезинфекция и частая уборка будет не просто необходимостью, а своеобразным пропуском для возможности дальнейшего функционирования, поэтому компании, которые будут заниматься уборкой помещений в ближайшей перспективе будут крайне востребованными. Как и сотрудники в супермаркетах и на рынках, поскольку розничная торговля продуктами питания — это та сфера, которая всегда востребована и не может быть остановлена ни одними карантинными мерами.

Чиновник полагает, что некоторые сферы напротив ждет длительное и медленное восстановление и они будут стараться минимизировать штат сотрудников, чтобы сэкономить и попытаться выжить в долгосрочной перспективе.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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