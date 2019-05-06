Кому в мае будут раздавать деньги

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В этом месяце некоторые украинцы могут рассчитывать на разовую материальную помощь

В Министерстве соцполитики сообщили о том, какие категории украинцев в мае могут рассчитывать на разовые денежные выплаты. Так, в ведомстве рассказали о том, что на cамую большую помощь могут рассчитывать те граждане Украины, которые в период войны оказались в заключении, и в результате этого стали инвалидами первой группы. В целом же сумма выплат будет варьироваться от 530 и до 3850 гривен, информирует enovosty.com/news.

Также, в мае помощь от государства положена участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции достоинства 2014 года, украинцы, получившие инвалидность из-за военных действий. Кроме того, деньги выплатят участникам войны и людям, которые имеют особые заслуги перед Родиной, граждане, на которых распространяется действие закона “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”. Определенная сумма положена и жертвам нацистских преследований.

Стоит отметить, что в начале лета в Украине будут пересчитаны и другие выплаты.