Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

06.05.2019 г.
12:09Ажиотаж подогревается: Аномальные цены на лук шокируют Азию
11:50Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость. Что известно?
11:42"Путин бесится из-за реверсных покупок газа": Эксперт о том, что позволяет посылать "Газпром" на три буквы
11:35Кому в мае будут раздавать деньги
10:53Рост экономики замедлился: основные причины
08:53В Украине вырастут цены на алкоголь и сигареты
08:49Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах
Все новости экономики

Аналитика

06.05.2019

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Отметим сразу и категорически: Украине и ее так называемому истеблишменту, бывшему и будущему, типа честному и по уши замаранному в коррупции с воровством ...
03.05.2019

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ

Итоги дня: Украинский вариант акции Бессмертный полк, рост зарплат и санкции против РФ
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. гривен, Украина готовит санкции за паспортное решение Российской Федерации, а глава МИД Павел Климкин предложил ...
02.05.2019

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги украинского Javelin и армагеддон в Венесуэле
Венесуэлу продолжает терзать затяжной кризис, США предупредили Россию, а украинцы прошли обучение по использованию аналога американского противотанкового ...

Последние новости

06.05.2019 г.
13:16 «В воздухе у нас не было пожара»: Пилот SSJ100 рассказал подробности об аварийной посадке лайнера
13:16 Врачи нашли у человека новый орган
13:10 Печальная музыка помогает справиться с депрессией, - психологи
12:33 Нефть поползла быстро вниз
12:27 Назвали самый полезный продукт от страшной болезни
12:18 Гонка за превосходство: США отстают от Китая и РФ в разработке гиперзвукового оружия
12:12 Член "ЗеКоманды" рассказал о судьбе ключевых должностей
12:09 Ажиотаж подогревается: Аномальные цены на лук шокируют Азию
12:06 Из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго погибло более 1000 человек
12:02 Путин подписал своему режиму смертельный приговор, - мнение
11:50 Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость. Что известно?
11:42 "Путин бесится из-за реверсных покупок газа": Эксперт о том, что позволяет посылать "Газпром" на три буквы
11:35 Кому в мае будут раздавать деньги
11:01 Вопросов много: Российские власти хотели скрыть страшную катастрофу, - политик
10:53 Рост экономики замедлился: основные причины
10:37 Лукашенко "показал зубы": Эксперт рассказал о зверском аппетите России
10:29 В Украине работают над разработкой воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"
10:10 Известный журналист пояснил, почему Россия не торопится менять оккупантов
09:54 Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня
09:48 Порошенко оценил годы своего президентства
09:34 Трамп хочет повысить тарифы на китайские товары
09:24 СМИ: : Мэй тайно обсуждает повторный референдум по «брекситу»
09:17 Удары битами и дикая агрессия: В Португалии "Бессмертный полк" напал на украинцев (ВИДЕО)
08:53 В Украине вырастут цены на алкоголь и сигареты
08:49 Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах
08:42 Трамп направляет авианосную группу для «бескомпромиссного ответа» Ирану
08:30 Рашагейт полыхает в Америке: Утренние новости Олега Пономаря
08:25 Война на Донбассе: Украинские бойцы всухую разгромили боевиков
05.05.2019 г.
19:00 Названы самые распространенные признаки диабета, которые нельзя игнорировать
18:15 В Украине отменяют 9 мая и предлагают отмечать другой праздник
18:00 Ученые выяснили, что биоразлагаемые пакеты наносят непоправимый вред почве
17:45 Эксперты назвали шесть напитков, которые более полезны, чем вода
17:30 Украинцам рассказали об очередной автомобильной афере с американскими машинами
17:16 ТОП-10 автомобилей, от которых владельцы никогда не хотят избавляться
17:15 В Сеть просочились характеристики нового смартфона Huawei P Smart Z
17:10 Украина будет выпускать платформы для крылатых ракет "Нептун"
17:06 Грузия готовится к размещению баз НАТО
17:01 У Путина насмешили "адскими пробками" на Крымском мосту (ФОТО)
16:57 Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко
16:55 Международный валютный фонд планирует ввести всемирный налог на углекислый газ
16:45 Ульяна Супрун посоветовала украинцам заменять сахар свежими фруктами
16:40 Турция и Россия ведут переговоры по курдскому району в Сирии
16:35 В Закарпатской области нашли озеро, наполненное золотом
16:24 Во время восхождения на Эльбрус скончался украинский альпинист
16:19 В Украине ввели абонплату на тепло, горячую и холодную воду, следующий шаг - абонплата на газ
16:06 Томатный сок назван лучшим напитком, защищающим от образования тромбов
15:15 ООН: Антибиотики спасают жизни, но злоупотребление ими может привести к миллионам смертей
15:12 В Сети показали, как выглядит изнутри самый дорогой самолет за всю историю авиации (ФОТО, ВИДЕО)
14:45 В Украину идет новая волна похолодания, - синоптики
14:00 Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)
13:20 Южные регионы Бельгии засыпало снегом
12:15 В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
11:59 Северная Корея снова испытала свои ракетные установки
11:29 В Японии уровень рождаемости упал до рекордного минимума
10:55 МВФ предложил ввести налог на выбросы углекислого газа
10:26 Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
09:58 На Киевщине убили замначальника Барышевского отделения полиции
09:06 ЕС призывает немедленно прекратить обстрелы Израиля
04.05.2019 г.
19:50 В Монголии от бубонной чумы умерли два человека: введен карантин
19:18 Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан
Все новости »

Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах

Главная » Последние новости » Новости экономики » Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 Апрель 2019 по данным Пенсионного фонда Украины.

Алексей Дорошенко рассказал о том, в каких регионах больше всего растет пенсия в стране. В частности, он рассказал о пяти регионах, в которых выплаты расли быстрее. В столице пенсионеры начали получать на 184 процента больше, на Луганщине — на 17,2 в Донецкой области — 16,1, в Киевской области — на 15,9, в Одесской — на 15,8 процентов, информирует enovosty.com/news.

Также, эксперт написал о том, какие регионы отставали. На Тернопольщине в среднем пенсии росли на 12,5 процентов, на Буковине — на 12,8, на Волыне, Закарплатье и в Ровенской области — на 13 процентов.

Во всех остальных регионах страны средний размер пенсии увеличился от 13,5 до 15, процентов. Так, в Ивано-Франковской — на 13,3%, Сумской — на 13,7%, Винницкой — на 13,8%, Львовской — на 13,9%, Черкасской и Черниговской — на 14,1%, Запорожской и Хмельницкой — на 14,2%, Кировоградской — на 14,3%, Херсонской — на 14,5%, Харьковской — на 14,6% , Житомирской — на 14,8%, Полтавской — на 14,9%, Николаевской — на 15% и Днепропетровской — на 15,3%.

Также, на Алексей Дорошенко рассказал о том, что на 1 апреля в Киеве самая высокая средняя пенсия, составляет 4059 гривен, а на Тернопольщине — 2201,59 гривен. То есть разница составляет 1857,41 гривен.

Читайте: В Украине уже заговорила о 13-й пенсии

На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2899,04 гривен, тогда как годом ранее — 2517,82 гривен. За год этот показатель средней пенсии по стране вырос на 15,1%.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 243

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости
Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе
Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома
Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну
Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе
Ленин предал «Маркса» за выгодный кредит: Выдача Ассанжа зацепит многих в мире, в том числе и Украину
Все статьи


Читайте также

Стоимость мясной корзины уменьшилась, - эксперт
 Год активного роста: Эксперт рассказал о том, как менялись пенсии судей
Пасха в этом году обойдется на 8% дороже: Эксперт озвучил стоимость
 В Украине уже заговорила о 13-й пенсии
Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, - Алексей Дорошенко
 Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться «13 пенсия»
В Украине каждый второй продукт является или контрафактным или фальсифицированным, - эксперт
 Грядет рост цен: Как изменятся ценники на гречке, сахаре и хлебе

Армия

Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Танк Leopard 2 (Германия)
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Танк TИ-67 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Михаил
ПРОХОРОВ
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Павел
ЖЕБРИВСКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как актеры "Игры престолов" дурачатся за кадром

Все фото »

 