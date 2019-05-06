Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах

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Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 Апрель 2019 по данным Пенсионного фонда Украины.

Алексей Дорошенко рассказал о том, в каких регионах больше всего растет пенсия в стране. В частности, он рассказал о пяти регионах, в которых выплаты расли быстрее. В столице пенсионеры начали получать на 184 процента больше, на Луганщине — на 17,2 в Донецкой области — 16,1, в Киевской области — на 15,9, в Одесской — на 15,8 процентов, информирует enovosty.com/news.

Также, эксперт написал о том, какие регионы отставали. На Тернопольщине в среднем пенсии росли на 12,5 процентов, на Буковине — на 12,8, на Волыне, Закарплатье и в Ровенской области — на 13 процентов.

Во всех остальных регионах страны средний размер пенсии увеличился от 13,5 до 15, процентов. Так, в Ивано-Франковской — на 13,3%, Сумской — на 13,7%, Винницкой — на 13,8%, Львовской — на 13,9%, Черкасской и Черниговской — на 14,1%, Запорожской и Хмельницкой — на 14,2%, Кировоградской — на 14,3%, Херсонской — на 14,5%, Харьковской — на 14,6% , Житомирской — на 14,8%, Полтавской — на 14,9%, Николаевской — на 15% и Днепропетровской — на 15,3%.

Также, на Алексей Дорошенко рассказал о том, что на 1 апреля в Киеве самая высокая средняя пенсия, составляет 4059 гривен, а на Тернопольщине — 2201,59 гривен. То есть разница составляет 1857,41 гривен.

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На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2899,04 гривен, тогда как годом ранее — 2517,82 гривен. За год этот показатель средней пенсии по стране вырос на 15,1%.