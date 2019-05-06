Ажиотаж подогревается: Аномальные цены на лук шокируют Азию

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Только за последнюю неделю цены на лук выросли в три раза в странах Азии

Спрос на лук резко вырос в странах Западной Европы, потому в азиатских странах стоимость этого овоща продолжает аномальный рост. Так, главная причина такого скачка в цене — очень высокий спрос на лук в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Их продукция стала резко необходима в восточноевропейских странах и странах Европейского союза. Вместе с тем, в этих азиатских государствах сейчас есть и прошлогодний лук, и молодой овощ, который сейчас продолжают собирать. Из-за необычайно высокого спроса, в Таджикистане и других странах Азии стоимость лука выросла сразу в три раза. Цена подскочила с 80 долларов до 260 долларов за тонну. В Узбекистане за молодой лук правят уже не 100-150 доллар за тонну, а сразу 300, информирует enovosty.com/news.

Ажиотаж подогрет и сильнейшим скачком цены в Украине, где за тонну нужно заплатить 1,2 тысячи долларов. Украинские экспортеры начали сильную конкурентную войну не только с поляками, но и немцами, австрийцами, чехами и другими европейцами. Ситуация в ближайшее время не должна исправиться, так как дефицит лука на рынке будет только увеличиваться. Соответственно — цены продолжат рост.

Украинцы активно реагируют на такой ценовой скачок, традиционно, используя юмор:

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