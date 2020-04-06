МВФ готов выделить $1 триллион в помощь развивающимся странам

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд готов привлечь весь свой резервный фонд, а это 1 триллион долларов, в помощь развивающимся странам в их борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

По словам Георгиевой, на сегодня в МВФ обратились 85 стран с просьбой об экстренном финансировании. Она отметила, что даже во время экономического кризиса 2008-2009 г.г. ситуация была на порядок легче и более прогнозирована. , информирует enovosty.com/news.

«Международный валютный фонд впервые сталкивается с ситуацией, когда мировая экономика полностью останавливается», — отметила Георгиева.

Директор-распорядитель отмечает, что больше всего страдают страны с развивающимися экономиками, поскольку у них ограничены ресурсы для борьбы с последствиями экономического кризиса, наряду с преодолением пандемии COVID-19.

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«Международная Организация Здравоохранения призвана защищать здоровье людей по всему миру, а Международный валютный фонд призван позаботиться о защите здоровья мировой экономики, — подчеркнула Георгиева.