Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти

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После начала карантина в Украине существенно подорожали лимоны. Основной причиной роста цен стали не только противовирусные свойства этого вида цитрусовых, но и существенное падение импортных поставок лимонов из Турции.

Спрос на лимоны в Украине постоянно растёт. Украинцы убеждены, что этот вид цитрусовых обладает противовирусными свойствами и способен существенно укрепить иммунитет. , информирует enovosty.com/news.

Но одновременно с повышением спроса уменьшается импорт этого вида цитрусовых, поскольку главный поставщик лимонов в нашу страну — Турция существенно снизила объёмы поставок.

Украина каждый год покупает в целом порядка 50 тысяч тонн лимонов. При этом около 40 тысяч тонн привозятся из Турции.

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В связи с высоким спросом и уменьшением объёмов поставок, трейдеры прогнозируют дальнейший рост цен на этот вид цитрусовых в средине апреля. Уже сейчас турецкий лимоны на оптовых аукционах достигли отметки восьмидесяти гривен за килограмм.