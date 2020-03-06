Рост ВВП в январе сократился на 0,5%

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В Минэкономике сообщили, что рост валового внутреннего продукта в январе этого года сократился на 0,5%

В обзоре экономической активности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства за январь 2020 года сообщается, что рост валового внутреннего продукта в январе этого года уменьшился на 0,5% , информирует enovosty.com/news.

В обзоре говорится, что с начала 2020 года практически все виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли и строительства, продемонстрировали снижение уровня производства. В результате в январе этого года уменьшение роста ВВП составило 0,5%.

В то же время, в Минэкономике предупредили, что факторы, оказывающие негативное влияние на состояние экономики в 2019 году, будут оказывать негативное влияние на состояние экономики и в I квартале 2020 года. В частности, стремительное распространение коронавируса Covid-19 и замедление темпов роста мировой экономики будут оказывать влияние и на состояние украинской экономики

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