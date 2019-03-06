Основа рациона: Почему в Украине стало меньше картофеля

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В Госстате сообщили о том, что украинцы стали меньше потреблять картофеля, но облюбовали каши

Сейчас на одну семью приходится в среднем 6,5 килограмма в месяц, зато всё чаще украинцы начали покупать каши, в том числе и не совсем традиционные, как вот кус-кус или булгур. Вместе с тем, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что картофель все же является основой рациона. Более того, сейчас можно говорить о сокращении наименований продуктов для подавляющего числа украинцев. В эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» эксперт рассказал о том, что европейцы сокращают потребление картофеля из-за крахмала, но в Украине мы имеем другую картину: , информирует enovosty.com/news.

«Во всех развитых странах, в первую очередь, — в странах Европы, наблюдается сокращение потребления картофеля в чистом виде. Но этот овощ там потребляется в виде субпродуктов, таких как чипсы или другие блюда, где картофель используется в качестве ингредиента. А вот напрямую его там потребляется все меньше и меньше. Сейчас заказчиком является не просто розничная торговля, а промышленные перерабатывающие предприятия. В основе картофеля есть крахмал и люди стараются ограничить его потребление, постепенно исключают его из своего рациона. У нас же происходит по-другому. В последние годы люди стали меньше выращивать картофеля, они стали меньше работать на своих огородах, так как не видят в этом смысла. Одни не имеют на это времени, другие — эмигрируют и, соответственно, мы наблюдаем сокращение производства. Это касается не только картофеля, но и других культур, а также свинины, и особенно сала. Нельзя сказать, что мы стали меньше потреблять картофеля — его стали меньше выращивать. Мы фактически потребляем только 30-40% выращенного. Все остальное сгнивало на огородах или полях, или во время хранения после чего выбрасывалось или же скармливалось свиньям. Это дополнительная причина, почему у нас сейчас сокращается частное производство свинины, но при этом растет промышленная доля. Раньше питание животных происходило за счет того, что отходов с собственных столов было много и ими кормили свиней, коров, кроликов, которых держали. Сейчас же кормить их нечем, потому люди стали меньше их держать. Это долгая цепочка, но картофель являлся звеном потребления и кормления животных. Теперь мы их меньше содержим, потому что питать их нечем», — рассказал экономист.

Напомним, ранее эксперты предупреждали о том, что украинцев ждет резкий скачек цен на продукты, прежде всего картофель, молоко и хлеб.