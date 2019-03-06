Без серьезных перемен мало вероятно, чтобы все требования МВФ были удовлетворены, — Александр Кирш

Главная » Последние новости » Новости экономики » Без серьезных перемен мало вероятно, чтобы все требования МВФ были удовлетворены, - Александр Кирш Без серьезных перемен мало вероятно, чтобы все требования МВФ были удовлетворены, - Александр Кирш

Закрыть Отправить

В Киев приехала миссия МВФ. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев сообщил, что Украина еще не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала

С вопросом о реалистичности быстрого реформирования рынка капитала и влияния реформ на экономику страны “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, народному депутату Украины Александру Киршу, информирует enovosty.com/news.

Александру Кирш сообщает, что реалистичность реформ будет возможна после президентских выборов

“Без серьезных перемен мало вероятно, чтобы все требования МВФ были удовлетворены. Другое дело, на сколько нам, действительно, необходимо удовлетворять все подряд требования МВФ, в то время как в стране уже, фактически, установлено внешнее управление через МВФ, на которое Украина была вынуждена пойти в виду того, что очень много денег должна. И МВФ уже перебрал на себя много полномочий, включая кадровые.

И может быть не все подряд требования МВФ необходимо исполнять и потихоньку прекращать это сотрудничество, как это сделали прибалтийские страны или Греция. То есть здесь необходимо смотреть, что это за требования. В любом случае, серьезный разговор в данном случае может быть только после президентских выборов”, — сообщает народный депутат Украины.

Читайте: Что должна сделать Украина, чтобы получить транш от МВФ?