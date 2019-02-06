Узнать свою пенсию можно онлайн: украинцам раскрыли удобную схему (ВИДЕО)

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Узнать размер своей пенсии теперь можно быстро и удобно, имея лишь доступ к интернету

В Пенсионном фонде рассказали об удобной простой схеме. Украинцы с помощь веб-сайта ПФУ, подключив ЭЦП (электронную цифровую подпись) через банк смогут узнать размер своей пенсии, информирует enovosty.com/news.

Услугу подключения электронной цифровой подписи через интернет сейчас предлагает популярный сервис Приват24. Подробную видеоинструкцию государственный банк уже опубликовал в открытом доступе в интернете:

Пенсию украинцев подсчитывают автоматически в зависимости от официального стажа и уровня его заработной платы за пятнадцать лет. Этой информации достаточно для того, чтобы подсчитать размер пенсии.

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