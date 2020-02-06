«Короновирус российский тогда бы издох»: Ёлкин поделился карикатурой о влиянии вируса на нефть

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Короновирус российский тогда бы издох": Ёлкин поделился карикатурой о влиянии вируса на нефть "Короновирус российский тогда бы издох": Ёлкин поделился карикатурой о влиянии вируса на нефть

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В сети появилась забавная карикатура на коронавирус и его влияние на цены на нефть в мире.

Изображение опубликовал в Facebook карикатурист Сергей Ёлкин, информирует enovosty.com/news.

Автор изобразил коронавирус, который решил избавится от преграды на своем пути. Он пнул бочку с нефтью и она уверенно катится вниз.

«Коронавирус наносит ответный удар», «Жаль что он ею не питается. Короновирус российский тогда бы издох. За бессмысленностью своего существования», «Да, керосином горло давно не лечат», — комментируют интернет-пользователи в соцсети.

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Отметим, ситуация на рынке нефти в последнее время очень нестабильная. Цены постоянно меняются в зависимости от последних новостей о то, как вирус прогрессирует и о том, как проходят поиски лекарства. Согласно последним прогнозам, если вспышка вируса продлится на протяжении шести месяцев, то спрос на «черное золото» в текущем году увеличится на 1,01 млн б/с в сравнении с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с.