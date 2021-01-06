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Программистов вытесняют: Кто в Украине получает больше 50 000 в месяц

Главная » Последние новости » Новости экономики » Программистов вытесняют: Кто в Украине получает больше 50 000 в месяц
 
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Самые большие зарплаты в Украине всё ещё предлагают именно программистам, но им на пяты уже наступают медиабайеры

Традиционно, самые высокие зарплаты в стране работодатели готовы платить в сфере информационных технологий. По данным порталов по поиске работы в Украине, от 50 тысяч гривен в месяц готовы платить Angular-разработчикам (знающим верстку в HTML, CSS, JavaScript), Python-программистам. Работу тим-лидов готовы оплачивать в 40 000 гривен в месяц, информирует enovosty.com/news.

В списке самых высокооплачиваемых вакансий за последний период оказались не только программисты, но и медиабайеры. Речь идёт о людях, продающих рекламу. Таким работникам готовы платить от 40 00 до  100 000 гривен в месяц, в зависимости от опыта работы и количества обязанностей.

Отметим, в последний год с вершины списка самых высокооплачиваемых работ айтишников начали вытеснять также представители финансового сектора.

Некоторые работодатели, кроме высоких зарплат, готовы поощрять работников различными бонусами, как вот бесплатное обучение, различные доплаты, корпоративные мероприятия.

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Стоит также отметить, что разница между самой низкой и самой высокой зарплатой по отраслям в стране в последние годы серьезно увеличилась. Кроме того, средняя зарплата составляет 13 тысяч гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 616

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