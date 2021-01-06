Платные дороги в Украине: Кто и когда сможет бесплатно проехаться по новеньким трассам

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В Украине уже много лет обсуждается идея строительства дорог за деньги инвесторов

В Украине готовятся 12 проектов по строительству платных дорог с общим объемом инвестиций в сумме от 1,97 до 3,29 миллиарда долларов. Кроме того, в правительстве уже утвердили специальный Порядок бесплатного проезда дорогами, построенными на условиях концессии, а также — размер возмещения инвестору, информирует enovosty.com/news.

О том, кто именно и когда сможет бесплатно пользоваться новыми дорогами, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который раскрыл детали нового документа.

Итак, после завершения строительство концессионных дорог, деньги не будут взиматься с транспортных средств, которые принадлежат физлицам, физлицам-предпринимателям, юрлицам всех форм собственности, которые используются в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру. Право свободного проезда получит транспорт, который используют органы госвласти, подразделения Министерства обороны, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Нацполиции, ГСЧС, скорой медицинской помощи. В списке также упоминаются дополнительные категории ТС в соответствии с концессионным договором.

Отметит, ранее в КМУ установили стоимость проезда по концессионным дорогам. Она будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривен.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, что платные дороги существуют почти во всех европейских государствах, а также — в Беларуси, РФ, Молдове. Некоторые страны позволяют бесплатно пользоваться дорогами автомобилям на местных номерах, а платить приходится только «гостям».