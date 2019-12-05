Прятаться в офшорах в воюющей стране — это преступление, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Прятаться в офшорах в воюющей стране - это преступление, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО) Прятаться в офшорах в воюющей стране - это преступление, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, почему важны законы, которые будут направлены на детенизацию крупного бизнеса, а также на внедрение международных стандартов налогового контроля, а также имплементацию норм, которые препятствует размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

“Например Украине ставка на прибыль 18% вы не хотите платить налог на прибыль и регистрируете компанию в Белизе, где ставка на прибыль ноль. Заключаете договор с компанией, которой фиктивно перечисляете весь доход с Украины. Не платите налог в Украине и не платите налог в Белизе. Вы умный человек? Да? А так нельзя, тем более в стране которая воюет. Мы исповедуем принципы налоговой справедливости, поэтому такой способ ведения бизнеса становится невозможным когда начнут работать законы в пакете Анти-BEPS», — пояснил Гетманцев, информирует enovosty.com/news.

Напомним, 3 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №1209-1 и №1210.

За законопроект №1209-1 о противодействии размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения проголосовали со второго раза 250 депутатов, против — 46. Проект закона №1210 о деофшоризации экономики поддержали 232 депутата, против были 67.

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Как отмечают в пресс-службе Министерства финансов, новые законопроекты предлагают имплементировать в украинское налоговое законодательство план действий BEPS, направленный на борьбу с агрессивным налоговым планированием.

&"tag" href="https://enovosty.com/tag/anti-beps" target="_blank">#171;Таким образом, Украина имеет возможность улучшить имидж в международных отношениях, усовершенствовать процедуры администрирования налогов и сборов, получить дополнительные поступления в государственный и местный бюджеты», — говорится в сообщении.