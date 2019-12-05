«Единственный борщовой ингредиент»: В Украине подскочили цены на популярный овощ

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Лук стал единственным ингредиентом из борщового набора, который набрал в цене в декабре

С начала зимы лук на рынках страны набрал в цене до семи процентов. В то время, как «борщевые коллеги» лука, морковка и картофель, дешевели, а свекла и капуста демонстрировали стабильность, этот овощ заставляет хозяек плакать во всех смыслах. Цена может и далее расти, так как сегодня внутренний спрос на качественный продукт серьезно превышает реальное предложение. Стоимость толкает и стабильно высокий экспортный спрос со стороны зарубежных стран. В частности, стальными внешними покупателями являются Польща, Молдова и Румыния, информирует enovosty.com/news.

Стоит также отметить, что цена на лук в разных регионах Украины существенно разниться в то время, как другие овощи стоят почти одинаково во всех областях. В частности, во Львове за килограмм лука просят до семи гривен, а на Херсонщине — до 5,5 гривен за килограмм.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что из-за сильного неурожая Украине пришлось импортировать почти в три раза больше картофеля, нежели в годом ранее.