Зеленский планомерно уничтожает малый и средний бизнес в Украине, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Зеленский планомерно уничтожает малый и средний бизнес в Украине, - Тимошенко (ВИДЕО) Зеленский планомерно уничтожает малый и средний бизнес в Украине, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде заявила, что фракция «Слуга народа» по приказу президента Зеленского умышленно провалила голосование за законопроект об отсрочке до 1 января 2022 года обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса, чем уничтожает средний класс в Украине.

Тимошенко подчеркнула, что данная законодательная инициатива была поддержана всеми лидерами фракций, но по указке с Банковой часть фракции Слуг не дали свои голоса за данный законопроект, информирует enovosty.com/news.

Лидер фракции «Батькивщина» убеждена, что лишения ФЛП отсрочки по введению кассовых аппаратов в такое сложное для людей время по сути, оставляет их без средств к существованию. Хотя миллионы украинцев не только самообезпечивали себя, но и создавали новые рабочие места, платили налоги.

Тимошенко заверила, что на следующей сессионной неделе потребует повторного вынесения данного законопроекта на рассмотрение в Парламент.

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