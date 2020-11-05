Зарплаты, дороги, поезда: Главные факты о принятом бюджете 2021

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Сегодня Рада проголосовала за проект госбюджета на следующий год

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о государственном бюджете 2021 в первом чтении. «Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проект Госбюджета-2021», — описал новый бюджет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На свей странице в Фб он поделился 10 фактами о главном финансовом документе страны: , информирует enovosty.com/news.