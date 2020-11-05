Расходы на содержание Зеленского в бюджете на 2021 год остались прежними, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Расходы на содержание Зеленского в бюджете на 2021 год остались прежними, - Железняк (ВИДЕО) Расходы на содержание Зеленского в бюджете на 2021 год остались прежними, - Железняк (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему его политическая сила не поддержала госбюджет на 2021 год в первом чтении.

Железняк заявил, что нынешняя редакция бюджета остаётся сырой, недоработанной и не решает проблему дефицита, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, нардеп полагает, что увеличение налогового бремени на компании за счёт поднятия минимальной зарпалаты, это не тот пусть, который должна избрать страна в период пандемии, когда отечественный бизнес на грани выживания.

Кроме того, Железняк обратил внимание журналистов на обещание Президента Зеленского снизить расходы на своё содержание, но, по словам нардепа, в этой версии бюджета расходы на содержание Офиса Президента не уменьшились ни на одну копейку.

Кроме того, «Слуги народа» обещали, что доходы от продажи лицензий от игрального бизнеса пойдут на культуру, спорт, науку и туризм. Но, по словам нардепа, и это обещание им не удалось сдержать. Принятым ранее постановлением данная норма была аннулирована, в связи с чем, все средства от продажи лицензий на ведение игорного бизнеса будут поступать в общий бюджет.

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Но основная проблема этого бюджета, по словам Железняка, его катастрофический дефицит.

«Вопрос дыры в бюджете остаётся неизменным. Я вас уверяю, в ноябре-декабре вы услышите бешеные цифры недофинансирования. Эйнштейн когда-то говорил: «Если делать одно и тоже и каждый раз ожидать иного результата — это безумие». Сейчас правительство делает тоже самое, оно закладывает в бюджете ту самую дыру и не понимает как ее финансировать», — подчеркнул нардеп.