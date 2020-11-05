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Гетманцев считает, что Зеленский растрынькал коронавирусный фонд на дороги правильно (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гетманцев считает, что Зеленский растрынькал коронавирусный фонд на дороги правильно (ВИДЕО)
 
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Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, почему необходимо продолжать выделять финансирование на строительство дорог несмотря на пандемию и экономический кризис, а также упрекнул общество в неадекватной реакции на действия Президента и Кабмина, которые инициировали и профинансировали строительство дорог из коронавирусного фонда.

Гетьманцев убеждён, что негативная реакция общества на действия Правительства Шмыгали в отношении выделения финансирования на строительство дорог в корне ошибочная. Нардеп возмущён тем негативным окрасом в украинском обществе, который сопровождает проект «Большое строительство» инициированное Президентом Зеленским. Более того, народный депутат убеждён, что необходимо дополнительно выделять средства на инфраструктурные проекты, поскольку, по его словам, это основа экономики страны, информирует enovosty.com/news.

«Странные вещи происходят, когда нашу власть обвиняют в строительстве дорог, больниц, школ. Надо что-то в этом плане менять. Наоборот надо радоваться, что это происходит. Да, огромные деньги выделены на строительство. Нужно ли их выделять? Да, их нужно выделят в ещё большей сумме», — заявил нардеп.

Гетманцев отметил, что при этом также необходимо и финансировать отечественную медицину, посетовав, что его правку об увеличении финансирования на медицину в новом госбюджете профильный комитет отклонил.

Гетманцева считает, что строительство инфраструктуры — это краеугольный камень и важная часть достижений команды Зеленского, поскольку до этого ни одна власть не занималась таким масштабными инфраструктурными преобразованиями в стране.

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«Я считаю, что это абсолютно правильное стратегическое задание, которое общество должно поддержать. И наконец начать гордиться своими дорогами», — подчеркнул нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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