Это бюджет «тёплой ванны» для Зеленского, а не инструмент экономического развития Украины, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Это бюджет «тёплой ванны» для Зеленского, а не инструмент экономического развития Украины, - Гончаренко (ВИДЕО) Это бюджет «тёплой ванны» для Зеленского, а не инструмент экономического развития Украины, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему не будет голосовать за госбюджет Украины на 2021 год подготовленный правительством Шмыгали в нынешнем виде и спрогнозировал последствия тотального локдауна для экономики страны в случае его введения.

Алексей Гончаренко убеждён, что бюджет в нынешнем его виде не жизнеспособен, поскольку не учитывает реальную экономическую ситуацию в стране, информирует enovosty.com/news.

Что касается внесённых изменений в последнюю редакцию документа, который будет рассмотрен в Парламенте, на суд депутатов выносят увеличение доходной части бюджета за счёт приватизации предприятий и увеличения поступлений от НБУ. Но, по словам нардепа, все это вызовет большие сомнения в части реализации задуманного.

«Дефицит бюджета — практически 300 млрд грн. Кроме того, на 1 октября невыполнение по текущему бюджету составляет 7 млрд грн. А что нам предлагают на следующий год? Увеличить доходную часть на 120 млрд. У меня простой вопрос, а откуда они возьмутся? А если их нет, то это заимствования? А кто их нам даст? МВФ не хочет с нами работать, Мировой банк не хочет с нами работать. Так кто их нам даст?», — рассказал нардеп.

На вопрос журналистов относительно возможности локдауна и его влияния на экономику страны, Гончаренко ответил, что экономика ещё до конца не пришла в себя после первого карантина. Поэтому следующий будет иметь катастрофические последствия для экономики страны и для самих украинцев, у которых ещё в первый локдаун иссякли сбережения.

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Кроме того, считает депутат, локдаун — это самая крайняя мера, которая должна рассматриваться правительством, приведя в пример благополучные европейские страны, которые не останавливают свои экономики.