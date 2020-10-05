Александр Леонов: «В Украине необходимо проводить пенсионную реформу и вводить накопительную систему»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за демографической ситуации в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий

С вопросом относительно опасности данной ситуации и мер, которые необходимо предпринять для ее изменения, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что, возможно, это констатация общих внутренних экономических и общемировых тенденций

«А демографическая проблема присутствует во многих развитых государствах. Но что касается Украины, то таким образом Денис Шмыгаль констатирует не только общие тренды, но и тот факт, что депутатское большинство, правительство, президент не способны совершить инвестиционно-экономический прорыв. Потому что если бы, действительно, они смогли обеспечить ранее анонсированное 40% увеличение ВВП за 5 лет, смогли обеспечить инвестиции в страну и реализацию других планов, то общеэкономический рост позволял бы справляться с этой проблемой и позволял бы выплачивать пенсии.

Таким образом можно сказать, что общий прогноз второго правительства Владимира Зеленского на последующие несколько лет крайне негативный. И это фактически сейчас нам сказал премьер-министр. Поэтому необходимо проводить пенсионную реформу, нужно вводить накопительную систему. Но, с другой стороны, действующее правительство просто не справляется с проблемой.

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Сейчас создается впечатление, что это общемировая проблема, с которой не справляются многие. Хотя на самом деле в мире идет поиск возможных вариантов выхода из ситуации, в том числе, и введение некоторыми странами так называемого обязательного дохода. И, к сожалению, данная ситуация скорее говорит о неспособности нашего правительства реагировать на вызовы, чем о том, что эта проблема нерешаема», — сообщает Александр Леонов