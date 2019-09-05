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«Дефляции сказали до свидания»: эксперт рассказал о будущем цен

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Дефляции сказали до свидания": эксперт рассказал о будущем цен
 
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Мониторинг цен на социальные продукты в крупнейших городах страны показал их увеличение в августе.

Экономист Алексей Дорошенко на своей странице в facebook рассказал о том, что, несмотря на прогнозированную дефляцию, цены еще в августе начали демонстрировать рост. Так, в прошлом месяце цены на продукты питания выросли на 0,4%, информирует enovosty.com/news.

По словам эксперта, в августе подешевело только 23% социальных продуктов. Больше всего снизились цены на овощи, а именно морковь и лук — на 31,3% и 27,5% соответственно. Свекла снизился в цене на 6,1%, капуста -на 4,3%, а картофель — на 1,7%. Кроме этого, на 0,3% упали в цене рис и подсолнечное масло.

В последний летний месяц не изменились цены на макароны, манку и ячневую крупу, то есть на 10% ассортимента продуктов.

Также, Алексей Дорошенко рассказал о том, какие продукты подорожали. В частности, на 8,2% выросли в цене яйца, на 4,1% — яблоки и на 1,5% — на сахар. На 1,3% стала дороже куриная тушка, на 1,1% — свинина, на 0,7% — гречка, пшена крупа и филе курицы, на 0,6% — черный хлеб и батон, на полпроцента — пшеничный хлеб из муки первого и высшего сортов, говядина и колбасы вареные, на 0,4% — мороженая рыба, молоко и сметана, на 0,3% — сливочное масло, на 0,2% — кисломолочные сыры и на 0,1% — сало.

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По прогнозам экономиста, с сентября по декабрь в Украине будет наблюдаться инфляция в размере до 4%, а это значит, что цены на продукты будут каждый месяц медленно, но идти вверх.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 870

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