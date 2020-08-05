Конец газового рабства для украинцев. Главные правила

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В Украине отрылся рынок газа

Уже с начала августа украинцы начинают жить по-новым газовым правилам без твёрдых цен. Теперь для обычных украинцев на рынке работают правила, такие же как и для промышленности, информирует enovosty.com/news.

«… открылся рынок газа для украинцев и будто ничего не изменилось. Земля крутится, газ течет по трубе, поставщик — тот самый газзбут, что и вчера. Но одновременно изменилось все — украинцы наконец получили возможность почувствовать себя свободными клиентами, которые имеют право выбора, вместо статуса потребителя», — написал 1 августа на своей странице в социальной сети председатель правления НАК» Нафтогаз Украины «Андрей Коболев.

Если говорить просто, то раньше компания «Укргазвыдобування» отравляла дешёвых газ НАК «Нафтогаз», а она уже передавала его для населения с помощью облагазов. Теперь же формула ценообразования на газ на базе газового хаба TTF в Нидерландах плюс стоимость его доставки — так называемая формула «Амстердам +» больше не действует. Вместе с тем, цена на газ для простого населения и далее будет формироваться по принципу импортного паритета — то есть стоимость «голубого топлива» на европейском хабе плюс стоимость его доставки на территорию страны.