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Украина становится чипсовой страной

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В последнее время в Украине увеличивается производство чипсов

В Совете по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB) сообщили о том, что в Украине производство по результатам за период с января по апрель текущего года выросло на 4,8 процента в сравнении с этим же периодом времени в 2018 году. Тогда этот показатель составлял не более 2,88 тысяч тонн. В сообщении говорится и о том, что за последнее время в стране растет внутреннее предложение, в то время, как уменьшаются показатель экспортной отгрузки, информирует enovosty.com/news.

Согласно созданному графику, за январь текущего года объем чипсового производства в нашей стране был на уровне 655 тонн, в феврале – 703 тон. Далее он продолжил рост и в марте уже составлял 718 тонн, а на протяжении апреля составил рекордные 809 тонны.

Украина становится чипсовой страной


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 246

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