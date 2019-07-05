Украина становится чипсовой страной

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина становится чипсовой страной Украина становится чипсовой страной

Закрыть Отправить

В последнее время в Украине увеличивается производство чипсов

В Совете по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB) сообщили о том, что в Украине производство по результатам за период с января по апрель текущего года выросло на 4,8 процента в сравнении с этим же периодом времени в 2018 году. Тогда этот показатель составлял не более 2,88 тысяч тонн. В сообщении говорится и о том, что за последнее время в стране растет внутреннее предложение, в то время, как уменьшаются показатель экспортной отгрузки, информирует enovosty.com/news.

Согласно созданному графику, за январь текущего года объем чипсового производства в нашей стране был на уровне 655 тонн, в феврале – 703 тон. Далее он продолжил рост и в марте уже составлял 718 тонн, а на протяжении апреля составил рекордные 809 тонны.