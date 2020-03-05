Стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает 3 млрд долл

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Павел Кухта сообщил, что правительство передало на приватизацию 961 предприятие общей стоимостью более 3 млрд долл

Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта сообщил, что балансовая стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает 3 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Всего Кабинет министров Украины передал на приватизацию 961 государственный объект. Кухта подчеркнул, что правительство передало в 2019г на приватизацию в десять раз больше объектов, чем в 2008-2018 годах. За предыдущие десять лет на приватизацию было передано 93 объекта

При продаже выставленных на приватизацию объектов Кабмин планирует получить около 5 млрд долл. В правительстве сообщили, что задолженность по зарплате на данных предприятиях достигла 287,36 млн грн.

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Ранее сообщалось, что в госбюджете-2020 запланированная сумма доходов от приватизации составляет 12 млрд грн.