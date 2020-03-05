Иван Компан рассказал о перспективах развития украинской экономики

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Владимир Зеленский сообщил, что за два месяца 2020 года недовыполнение госбюджета достигло 16 млрд грн,

С вопросом относительно возможности улучшения ситуации в ближайшем будущем и мер, которые необходимо предпринять для увеличения поступлений в госбюджет, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что Украина очень зависима от того, что происходит во всем мире

«И наша экономика находится на «всех ветрах». А ветры в настоящее время достаточно враждебные. И то, что мы видим происходит из-за коронавируса, в частности в Калифорнии объявляют чрезвычайное положение, школы закрываются, университеты закрываются, экономическая ситуация ухудшается. Поэтому это, действительно, отразится на украинской экономике и нам придется пережить не самые простые времена.

Конечно, это не значит, что надо сидеть сложа руки. Для улучшения ситуации необходимо добиваться верховенства права, привлекать иностранных инвесторов с долгосрочными прямыми инвестициями, а не финансовых спекулянтов в ОВГЗ. А для того, что это сделать необходимо обеспечить создание справедливой правовой системы, чтобы люди имели возможность защитить себя в судах», — сообщает Иван Компан

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