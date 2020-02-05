Зеленский решил судьбу миллиардов от «Газпрома»

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«Газпром» должен выплатить Украине 2,9 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деньги от «Газпрома» стоит потратить на дороги и медицину. Так, во время отчёта украинского правительства глава государства заявил о том, что деньги, которые получил «Нафтогаз», будут направлены на инфраструктурные проекты и развитие медотрасли, информирует enovosty.com/news.

Президент Зеленский заявил о том, что российские деньги дополнительно будут направлены для строительства дорог, короче является инфраструктурым приоритетом. Две другие цели — это медицинская сфера и энергоэффективность. В частности, планом президента Владимира Зеленского является строительство двухсот новых приёмных отделений медпомощи по всей стране.

Напомним, недавно В НАК Нафтогаз пролили свет на ситуацию с 2,9 млрд долларов, которые наша страна получила от российского газового монополиста «Газпром». Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил о том, эти средства сейчас находятся на счетах.