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Зарплаты 2019: Стоит ли ждать украинцам невиданных богатств?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Зарплаты 2019: Стоит ли ждать украинцам невиданных богатств?
 
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В Украине зафиксирован рост средней зарплаты: в прошлом году она превысила показатель в 10 000 гривен

Средняя заработная плата продолжает рост, но стоит ли ждать сильных изменений в 2019 году? Показатели прошлого года вселяют оптимизм: за этот период средняя заработная плата увеличилась на 20,5 процентов в то время, как инфляция показала рост в 9,8 процента. Больше всего зарплаты росли у страховщиков и финансистов, медленнее всего — у работников общепита. Также, в хвосте рейтинга роста зарплат оказались социальные работники и медики. В этой отрасли зарплаты поднялись только на 19 процентов, информирует enovosty.com/news.

Перед новогодними праздниками глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил о том, что в 2019 году украинцы увидят среднюю зарплату на уровне 10,5 тысяч гривен, вот только такой показатель уже был на период декабря. Значит ли это, что повышения ждать не стоит? Скорее всего, что нет. Премьер пообещал, что при хорошем сценарии развития экономики, эта цифра может быть и выше.

Эксперты также считают, что хоть это и будет сложный год выборов, заработная плата все же продолжит рост. В последний период ежегодный средний рост составлял примерно 2 000 гривен, и 2019 не станет исключением. Экономисты считают, что среднемесячный рост составит до 17 процентов. В случае положительной экономический динамики, цифра может увеличиться и до двадцать процентов. Оптимистический прогноз — 13 тысяч гривен в месяц.

Больше всего на рост заработной платы могут рассчитывать молодые специалисты. Сейчас их настолько не хватает, что работодатели готовы не скупиться и платить высокие зарплаты. Бороться с зовом зарубежных работодателей трудно, но всё же возможно.

Читайте: Ожидание - реальность: Как менялись зарплаты украинцев за последние 4 года


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 263

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